Армена Джигарханяна госпитализировали в Москве

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Армена Джигарханяна госпитализировали в столице в состоянии средней степени тяжести.

Он находится в сознании, передает телеканал Москва 24. Госпитализировали Джигарханяна из-за проблем в сердце. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия стала напряжения работа в последние дни: в театре готовятся к новому спектаклю.

В 2017 году вокруг артиста и его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской разразился скандал. В октябре Джигарханян попал в больницу, по некоторым сведениям, из-за повышенного уровня сахара в крови. В конце месяца он выписался. О своем состоянии актер попросил не говорить никому, в том числе жене. Джигарханян утверждал, что она присвоила себе его деньги, квартиры, театр.

В том же месяце Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра под руководством Джигарханяна. 27 ноября стало известно, что супруги развелись.

7 декабря Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении тайны частной жизни. По словам адвоката актера, экс-супруга распространяла в СМИ данные о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия. Мосгорсуд признал законным обыск в ее квартире.