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Происшествия

20 декабря, 13:52

Мосгорсуд признал законным обыск у бывшей жены Джигарханяна

суды культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мосгорсуд признал законным обыск в квартире экс-супруги актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, прошедший в рамках расследования уголовного дела, передает Агентство "Москва".

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Цымбалюк-Романовскую обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следствия, она распространяла информацию о личной и семейной жизни актера без его согласия. В частности, она якобы установила аппаратуру для слежки в кабинете своего бывшего мужа, а затем передала ее в одну из программ на российском ТВ.

В конце ноября столичный суд удовлетворил иск о разводе Джигарханяна и его супруги, брак официально расторгли. Заседание прошло в закрытом режиме. Экс-супруга режиссера не возражала против развода. Совместно нажитого имущества у пары нет, все числится за Цымбалюк-Романовской.

20 октября Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Врио назначили Елену Гильванову, которая была заместителем гендиректора театра.

25 октября Джигарханян сообщил в полицию о краже паспорта. Он пояснил, что это случилось в период с 1 по 10 октября в его театре. Было возбуждено уголовное дело.

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