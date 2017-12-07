СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна



Следственный комитет предъявил бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны частной жизни, рассказал адвокат актера Евгений Парфенов.

Речь идет о статье 137 УК РФ "нарушение неприкосновенности частной жизни". Адвокат заявил, что экс-супруга режиссера собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни Джигарханяна без его согласия.

Представитель Цимбалюк-Романовской пояснила, что та уехала из России вместе с матерью, но собирается вернуться, "когда ситуация успокоится". Мать бывшей жены Джигарханяна уточнила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.

Парфенов добавил, что ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Так что новогодние праздники она проведет в заснеженной Москве. Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет уже о другой, как минимум, о домашнем аресте", – приводит слова Парфенова РИА Новости.

В конце ноября столичный суд удовлетворил иск о разводе Джигарханяна и его супруги, брак официально расторгли. Заседание прошло в закрытом режиме. Экс-супруга режисера не возражала против развода. Совместно нажитого имущества у пары нет, все числится за Цымбалюк-Романовской, добавил Парфенов.

20 октября Цымбалюк-Романовская уволилась по собственному желанию с поста директора театра под руководством Джигарханяна. Врио назначили Елену Гильванову, которая была заместителем гендиректора театра.

25 октября Джигарханян сообщил в полицию о краже паспорта. Он пояснил, что это случилось в период с 1 по 10 октября в его театре. Было возбуждено уголовное дело.