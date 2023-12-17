Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Фото: Следственный комитет РФ

В Первоуральске Свердловской области 14-летний подросток умер во время соревнований по боксу. Об этом сообщает Ura.ru.

Мальчик занимался в Центре развития детей и молодежи (ЦРДМ).

"Подростку стало плохо во время соревнований. По предварительной информации, спортсмен предоставил все необходимые документы и медицинские справки для допуска к состязаниям", – говорится в сообщении.

Присутствовавший на мероприятии медработник сразу же оказал подростку первую помощь. Бригада скорой помощи быстро прибыла на место, однако спасти мальчика не удалось.

До этого пятилетний мальчик утонул в бассейне в городе Кстове Нижегородской области. Все случилось во время занятий по плаванию. Во время занятий он остался вне поля зрения тренера и ушел под воду.

