Два украинских БПЛА уничтожили над Волгоградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что Киев пытался атаковать РФ беспилотниками самолетного типа.

Ранее утром сообщалось, что 33 беспилотника Украины были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Накануне российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму. В течение суток российская ПВО сбила 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки