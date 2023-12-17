17 декабря, 08:31Происшествия
Два украинских БПЛА уничтожили над Волгоградской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над территорией Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Отмечается, что Киев пытался атаковать РФ беспилотниками самолетного типа.
Ранее утром сообщалось, что 33 беспилотника Украины были перехвачены и уничтожены российскими системами ПВО над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
Накануне российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму. В течение суток российская ПВО сбила 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, Ураган и Ольха.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
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