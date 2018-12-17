Опубликованы снимки потерпевшего крушение под Житомиром Су-27

Фотоснимки истребителя Су-27, разбившегося 15 декабря на Украине, опубликовало одно из голландских авиаизданий, пишет "Вечерняя Москва".

На фото видно лежащий в поле самолет, а позади него – черный след на снегу.

Бомбардировщик Су-27 потерпел крушение во время учений 15 декабря недалеко от Житомира. Самолет начал падать с высоты 70 метров.

Управлявший истребителем пилот Александр Фоменко погиб. В ВВС Украины отметили, что пилот имел высокий уровень квалификации и был хорошо знаком с самолетом.

Потерпевший крушение Су-27 выпустили в 1987 году. За это время самолет провел в небе 479 часов. Два года назад был проведен ремонт.