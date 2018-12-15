На Украине разбился истребитель Су-27

Фото: ТАСС/David Tanecek/Zuma

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов на территории Житомирской области Украины. Летчик погиб. О происшествии сообщает РИА Новости.

Это произошло около 15:00 по местному времени (16:00 по Москве). Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

В октябре Су-27 воздушных сил ВСУ Украины разбился во время учебно-боевого полета в Винницкой области. По информации СМИ, это случилось во время международных учений "Чистое небо–2018" между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. В тот момент погибли командир экипажа полковник ВСУ Украины Иван Петренко и подполковник ВВС США Сет "Джетро" Неринг.