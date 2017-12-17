Трое боевиков нейтрализованы в Дагестане − НАК

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Силовики нейтрализовали трех боевиков в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет России.

"В ходе КТО в Дагестане нейтрализованы трое бандитов", − цитирует сообщение НАК РИА Новости.

Также уточняется, что на территории, где действует режим КТО, усилена охрана общественного порядка. В частности, разрешено вести контроль телефонных переговоров и проводить проверку документов у всех лиц.

Ранее в НАК сообщили о перестрелке с боевиками, укрывшимися в частном доме. Тогда в правоохранительных органах отметили, что число бандитов еще предстоит уточнить.