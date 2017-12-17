В Дагестане силовики начали перестрелку с укрывшимися в частном доме боевиками

Фото: ТАСС/Сергей Конько

Боестолкновение силовиков с бандитами, которые укрылись в частном доме, идет в Дагестане. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, число забаррикадировавшихся в доме боевиков еще предстоит установить.

"Спецоперация началась час назад, стрельба все еще продолжается", − отметил собеседник агентства. "О ликвидированных пока речи не идет, в доме скрывается группа боевиков, но точное их количество пока не установлено", − добавил он.

В НАК также сообщили, в связи с этим инцидентом, в Дагестане, в границах села Губден Карабудахкентского района, ввели режим контртеррористической операции (КТО).