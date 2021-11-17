В Ленинградской области угнали автомобиль мобильной бригады вакцинации

12:24
Фото: телеграм-канал Baza
В Ленинградской области угнали автомобиль, которым пользовалась мобильная бригада вакцинации Тихвинской межрайонной больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В ведомстве отметили, что транспорт угнали в ночь на понедельник.
"Он использовался мобильной бригадой, которая выезжала на предприятия и в населенные пункты Тихвинского района для проведения вакцинации от COVID-19", – рассказали в правительстве.
По данным пресс-службы, в момент угона в автомобиле не было вакцины от коронавируса. Медработники загружают препараты непосредственно перед отправкой. По возвращении вакцина сдается на хранение в больницу.
В региональном правительстве рассказали, что полиция уже приступила к поискам автомобиля.
Ранее сообщалось, что известного голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 7" в Бирмингеме. Неизвестные угнали с парковки автомобиль BMW X7 телохранителя Круза, в котором находились вещи актера. Их стоимость оценивается в несколько тысяч фунтов.
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