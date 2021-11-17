В Махачкале двухлетний ребенок уехал из частного детсада на игрушечной машине

10:33
Фото: телеграм-канал Baza
В Махачкале двухлетний ребенок сбежал из детсада, уехав на игрушечной машине. Из-за инцидента уволили одного из сотрудников учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки региона.
Все произошло в частном детсаду № 55 "Искорка".
"Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", – говорится в сообщении.
К воспитателю и помощнику педагога применили дисциплинарные меры.
Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 11-летний мальчик сбежал из дома, пожаловавшись на избиения. Помимо сбежавшего мальчика, в семье воспитываются еще два ребенка.
В Махачкале мальчик сбежал из детского сада на игрушечной машинке
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