В Махачкале двухлетний ребенок уехал из частного детсада на игрушечной машине

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В Махачкале двухлетний ребенок сбежал из детсада, уехав на игрушечной машине. Из-за инцидента уволили одного из сотрудников учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки региона.

Все произошло в частном детсаду № 55 "Искорка".

"Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части уволен с занимаемой должности за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей", – говорится в сообщении.

К воспитателю и помощнику педагога применили дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что столичная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в многодетной семье на юге Москвы, где 11-летний мальчик сбежал из дома, пожаловавшись на избиения. Помимо сбежавшего мальчика, в семье воспитываются еще два ребенка.

