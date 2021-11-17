Свыше 1,2 кг марихуаны нашли полицейские у москвича в Царицыне

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичном районе Царицыно полицейские задержали москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте городского главка МВД.

Как рассказали в полиции, в ходе осмотра жилища 34-летнего мужчины на улице Бехтерева удалось обнаружить свыше 1,2 килограмма марихуаны. Кроме того, были найдены весы и упаковочный материал.

"По версии следствия наркотик предназначался для дальнейшего сбыта", – заявили в МВД.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый был заключен под стражу.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.

Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.