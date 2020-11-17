СК начал проверку по факту смерти двух малолетних детей на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет инициировал проверку в связи со смертью двух малолетних детей на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по ул. Тайнинская в Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", – заявила Иванова.

Она отметила, что с ними находилась мать погибших. В связи с этим была организована доследственная проверка.

"На место выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов", – сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Москве обнаружили девочку, которую мама заперла в автомобиле. В связи с этим была инициирована проверка. Сообщалось, что девочка провела ночь с родителями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.