СК начал проверку по факту смерти двух малолетних детей на северо-востоке Москвы

17 ноября, 22:45
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следственный комитет инициировал проверку в связи со смертью двух малолетних детей на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.
"Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по ул. Тайнинская в Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", – заявила Иванова.
Она отметила, что с ними находилась мать погибших. В связи с этим была организована доследственная проверка.
"На место выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов", – сказала Иванова.
Она отметила, что в настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в Москве обнаружили девочку, которую мама заперла в автомобиле. В связи с этим была инициирована проверка. Сообщалось, что девочка провела ночь с родителями, а ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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