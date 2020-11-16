Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, которую мать заперла в машине в Москве

12:39
Фото: Москва 24
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что по факту оставления ребенка одного в машине у столичного торгового центра инициирована проверка. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мама оставила спящего ребенка в машине и пошла в магазин, когда вернулась, на месте уже были спасатели, которые извлекли девочку из салона автомобиля. Ребенок провел ночь дома, с родителями, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказала омбудсмен.
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения отметили, что окажут семье содействие при необходимости.
Ярославская также напомнила, что не следует оставлять детей одних в потенциально опасных обстоятельствах. Уполномоченный обратила внимание на то, что ответственность за это предусмотрена в статье 125 Уголовного кодекса РФ.
Ранее о запертой в машине девочке рассказала очевидец. По ее словам, малышка всю ночь провела в автомобиле и сильно плакала.
Очевидец рассказала о найденной в машине девочке
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