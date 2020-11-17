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Происшествия

19:01

Таксист из Барнаула пострадал из-за отказа везти пассажирку без маски

происшествия

Фото: телеграм-канал Baza

Таксист в Барнауле пострадал от рук женщины, которая хотела проехаться в машине без маски. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ролик с инцидентом появился в социальных сетях. Точная дата конфликта неизвестна, но запись опубликовали во вторник, 17 ноября.

Водитель снял на видео, как просил пассажирку надеть маску. Девушка категорически отказалась, мотивировав свое решение тем, что является постоянным клиентом.

Она также попыталась прервать съемку и отобрать у водителя мобильный телефон. После этого девушка ударила таксиста по лицу и несколько раз оскорбила.

В начале ноября стало известно о происшествии, когда москвичка оскорбила и ударила водителя такси за отказ ее вести. Девушка была в нетрезвом виде на момент конфликта.

В Барнауле пассажирка такси ударила водителя в лицо

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