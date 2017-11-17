Опубликован список погибших при аварии в Марий Эл

Фото: ТАСС/Алексей Бороухин

Обнародован список 15 погибших в результате ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл. В числе жертв аварии – один несовершеннолетний, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление общественных связей и информации главы республики.

В перечне погибших числятся Нина Морозова, Капитолина Малова, Сергей Зотин, Ольга и Владимир Ремизовы, Вера Дорофеева, Людмила Цветкова, Елена Полякова, Людмила Кисилева, Любовь Копцева, Юрий Найденов, Ольга и Евгений Храмовы, Сергей Колесников и Антон Кивалкин.

Еще четверо получили различные травмы, среди них трое детей. Михаил Морозов находится в детской республиканской клинической больнице, Сергей Леухин, Наталья Шалахова и Анастасия Софрина – в йошкар-олинской городской больнице.

ДТП произошло 16 ноября около 17:30 на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. Автобус Mercedes Sprinter столкнулся с автопоездом в составе седельного тягача Freightliner Century, перевозившего древесину. Авария случилась при сильном снегопаде.

Жертвами ДТП стали 15 человек, 13 из которых погибли на месте, один – в больнице, еще один – при перевозке с места аварии.

Глава республики Александр Евстифеев предположил, что причиной аварии стала излишняя самоуверенность водителя, который пошел на обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

По факту ДТП возбудили дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух и более лиц. Они объединены в одном производстве и переданы в центральный аппарат СК РФ.

17 ноября в Марий Эл объявили днем траура. Родственникам погибших обещали оказать материальную поддержку.