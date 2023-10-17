17 октября, 21:33Происшествия
ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в небе над Белгородским районом Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – написал он.
Согласно предварительной информации, в результате произошедшего никто из местных жителей не пострадал. Инфраструктурных разрушений также не выявили.
До этого восемь украинских БПЛА сбили на подлете к Крыму. О произошедшем сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запуск беспилотников был осуществлен украинской стороной в ночное время.
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