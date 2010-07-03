Женщина в Хакасии сбила девочку, спросила у нее дорогу и уехала

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице Хакасии Абакане женщина сбила 12-летнюю девочку, которая шла навстречу машине по обочине. Об этом сообщает ИА "Хакасия" со ссылкой на ГИБДД.

За рулем автомобиля находилась женщина 40-50 лет. После столкновения она спросила у девочки, где находится улица Тургенева, а затем уехала с места аварии. В настоящее время водителя разыскивает полиция.

У пострадавшей девочки диагностировали перелом ноги и ушиб коленного сустава. Она доставлена в больницу.

Ранее водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых восьмилетних детей. Трое из них были госпитализированы в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, еще двое получили ушибы стоп. Авария произошла 14 октября.

