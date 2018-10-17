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17 октября 2018, 08:18

Происшествия

Движение "Ласточек" на МЦК по часовой стрелке приостановлено

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение "Ласточек" на МЦК приостановлено в направлении часовой стрелки, сообщается на официальном сайте Российских железных дорог.

Это связано с техническими проблемами. При этом против часовой стрелки поезда ходят непрерывно. Железнодорожники делают все необходимое, чтобы возобновить движение полностью.

Движение "Ласточек" на МЦК по часовой стрелке приостановлено

происшествия транспорт
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