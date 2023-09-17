Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника попытались атаковать объекты, расположенные в юго-западной части Крыма. Российские средства ПВО смогли уничтожить их. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"17 сентября около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены", – указано в телеграм-канале ведомства.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 17 сентября средства ПВО смогли уничтожить четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западным и восточным побережьями Крыма.

До этого дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.



Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом