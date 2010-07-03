Спасшие младенца инспекторы ДПС получили награды во Владивостоке

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Два инспекторов ДПС, спасшие 7-месячную девочку, получили награды во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на УМВД России по региону.

"Во время несения службы к сотрудникам ДПС Евгению Мельничуку и Арифу Мурадханову обратился водитель одной из машин и попросил о помощи", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина сообщил сотрудникам, что в салоне его автомобиля находится семимесячная дочь. У нее сильно ухудшилось самочувствие – малышка уже начала терять сознание.

"Полицейские немедленно включили проблесковые маяки и, подавая звуковые сигналы, сопроводили машину, в которой находилась девочка, до клинической больницы", – пояснила руководитель пресс-службы Ирина Сырова.

Начальник УМВД Николай Афанасьев наградил полицейских благодарственными письмами. Отмечается, что сотрудники навестили девочку после ее выздоровления.

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