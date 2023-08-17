В Башкирии на подростков упала автобусная остановка

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

В Башкирии автобусная остановка рухнула прямо на двух молодых людей. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по республике.

ЧП произошло 16 августа днем в селе Иглино на улице Якутова, когда подростки решили спрятаться от непогоды за павильоном. Внезапно крепление не выдержало и остановка упала прямо на 17-летнюю девушку и 16-летнего парня.

По информации СК, их привезли в городскую клиническую больницу № 17 Уфы. Врачи оценивают состояние молодых людей как тяжелое: девушка получила перелом локтя со смещением, ушиб таза и грудной клетки, а у парня обнаружили перелом одного позвонка и ушиб колена.

В местных сообществах в соцсетях люди, проживающие в Иглино, утверждают, что остановка падает от сильного ветра уже не в первый раз, а при ветре или ливне у павильона сносит крышу и она заваливается набок. Сами пострадавшие говорят, что остановка рухнула из-за плохого крепления.

Зампрокурор Иглинского района вынесет оценку лицам, которые должны были отвечать за установку, содержание и эксплуатацию павильона.

Ранее автомобиль врезался в остановку общественного транспорта и перевернулся на Кировоградской улице в Москве. Пострадала женщина, которая в момент инцидента находилась на остановке, ее доставили в больницу.

Автомобиль въехал в автобусную остановку на юге Москвы