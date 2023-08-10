В Москве около остановок и соцобъектов на Шаболовке появятся 13 пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Дептранса Москвы

В Москве около остановок и соцобъектов на Шаболовке появится 13 пешеходных переходов в 2023 году, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"В этом году появится 13 дополнительных пешеходных переходов около остановок на улице Шаболовке. Она соединяет Южный и Центральный административные округа Москвы и пролегает по районам Якиманка, Донскому и Даниловскому", – отмечается в сообщении.

На mos.ru уточнили, что Шаболовкой каждый день пользуются пассажиры на городском транспорте и автомобилисты, чтобы доехать до станций метрополитена "Шаболовская" и "Октябрьская". Эти станции находятся в конце и начале почти двухкилометровой улицы.

Отмечается, что восемь трамвайных остановок на Шаболовке оборудуют платформами шириной от двух метров с удобными павильонами ожидания. При этом количество полос движения не изменится.

Новые пешеходные переходы появятся около дома 56 рядом с пересечением с улицей Серпуховский Вал, рядом с трамвайной остановкой "Серпуховский Вал", около поворота в Дальний переулок в районе дома 63, корпуса 1, рядом с трамвайной и автобусной остановкой "Улица Лестева", около дома 2 рядом с трамвайной остановкой "Метро "Октябрьская" и по другим адресам.

В 2023 году ЦОДД создал новые транспортные схемы в пяти столичных округах. Движение будет безопаснее и удобнее на 20 улицах в 12 районах Москвы.

До этого Сергей Собянин рассказал, что начиная с 2011 года в столице возвели более 1,2 тысячи километров дорог и 359 искусственных сооружений. По его мнению, мосты и развязки заметно разгрузили движение по ключевым магистралям Москвы.

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