Пешеходный мост возведут для трех жилых комплексов в Очаково-Матвеевском

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

На западе Москвы будет построен пешеходный мост, который свяжет между собой три жилых квартала в Очаково-Матвеевском районе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Начать возведение моста застройщик планирует в 2024 году. Благодаря этому сооружению жители смогут быстрее и удобнее добираться до социальной и транспортной инфраструктуры: поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса, станции метро "Аминьевская" и станции будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) Очаково", – сказал он.

Бочкарев добавил, что мост позволит гражданам не только сократить дорогу до важных объектов, но и сделает путь до учебных учреждений более безопасным для детей, им больше не придется пересекать проезжую часть.

"Пешеходный мост будет построен за счет девелопера, который реализует несколько жилых комплексов в районе Очаково-Матвеевское", – отметил заммэра.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что девелопером возводимого проекта выступит компания "Пик". По ее словам, мост длиной 350 метров позволит связать между собой три квартала: "Новое Очаково", "Матвеевский Парк" и Vangarden.

Она уточнила, что на мосту возведут дорожки для пешеходов и велосипедистов, разместят скамейки. Также на мосту установят подсветку, которая не только сделает прогулки вечером более комфортными, но и дополнит ночную панораму Москвы.

"Вместе с пешеходными бульварами "Нового Очакова", "Матвеевского Парка" мост образует единое общественное пространство для жителей района длиной почти два километра", – сказала Пятова.

Также на мосту будут возведены лестницы с пандусами, а под мостом оборудуют еще одну пешеходную зону, на которой появится парк с местами для отдыха, резюмировала она.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве и развитии Печатников, Текстильщиков и Южнопортнового района. В рамках благоустройства набережных Москвы-реки была приведена в порядок территория вдоль улицы Гурьянова.

Там обустроили спуски к воде и зоны отдыха со скамейками и шезлонгами, заменили покрытие дорожек, а также установили стильные фонари.

В скором времени начнутся работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности культурного центра "Москвич", будут расширены пешеходные зоны, заменены покрытия тротуаров и проезжей части, специалисты установят освещение, отметил мэр города.



Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино