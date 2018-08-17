Экс-телеведущего Самсонова арестовали до 15 октября

Экс-телеведущего Алексея Самсонова заключили под стражу на два месяца, до 15 октября. Такое решение вынес Лефортовский суд столицы. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, передает Агентство "Москва".

Самсонова подозревают в том, что он открыл стрельбу по мужчине на юго-востоке столицы.



Инцидент произошел в ночь на 15 августа в столице у дома на шоссе Энтузиастов. Там обнаружили безработного гражданина 1977 года рождения. У него диагностировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости и множество травм, часть из них – на животе. Потерпевшего госпитализировали, а рядом с местом происшествия задержали подозреваемого.

Подозреваемый 44-летний москвич Алексей Самсонов вел программу "Ремонт по-честному" на телеканале "Рен ТВ" с марта 2016 по апрель 2017 года.