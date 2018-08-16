Экс-телеведущий расстрелял оппонента из травматики на юго-востоке столицы

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Телеведущий Алексей Самсонов обстрелял мужчину на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 15 августа у дома на шоссе Энтузиастов. Там обнаружили безработного гражданина 1977 года рождения. У него диагностировали проникающее ранение головы, перелом лобной кости и множество травм, часть из них – на животе. Потерпевшего госпитализировали, а рядом с местом происшествия задержали подозреваемого.

Предполагается, что травмы пострадавшему причинил 44-летний москвич Алексей Самсонов, он вел программу "Ремонт по-честному" на телеканале "Рен ТВ" с марта 2016 года по апрель 2017-го.

"После ухода с телевидения некоторое время вел канал "СамсоноV" на YouTube, где у него 1,3 тысячи подписчиков", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Он добавил, что экс-ведущего уже изобличили в преступлении, на него завели уголовное дело.