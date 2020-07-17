Забастовка рабочих в районе "Лахта Центра" в Петербурге завершена

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Сотрудники "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге завершили протест и приступили к работе, сообщает пресс-служба генерального подрядчика – строительной компании "Ренессанс Констракшн".

Рабочие, многие из которых являются трудовыми мигрантами, ранее в пятницу отказались от выполнения своих трудовых обязанностей. Забастовкой они требовали выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров". Протест продлился несколько часов. Позже работа возобновилась.

"Конфликт урегулирован. Работники выдвинули требования о дополнительных выплатах, некоторые из них удовлетворены", – заявили в пресс-службе.

Ранее курьерам Delivery Club выплатили более 9 миллионов рублей для ликвидации задолженности компании по зарплате. Задолженность погашена перед 325 работниками.