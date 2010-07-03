В Москве спасатели вернули хозяйке сбежавшего хорька

Фото: facebook.com/emercom.mos

Московские сотрудники пожарно-спасательного центра помогли выбраться застрявшему на чужом балконе хорьку и вскоре вернули его хозяйке, сообщает пресс-служба департамента ГОЧС и пожарной безопасности в Facebook.

Инцидент произошел на улице Сокольнический Вал. Чтобы спасти животное, спасателям пришлось разбирать обшивку балкона. Сам хорек не пострадал.

В конце 2018 года в России был принят федеральный закон об ответственном обращении с животными. В нем регламентируются требования к содержанию и использованию животных, а также устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения. В июле сообщалось, что Мосгордума рассмотрит вопрос об ответственности для фотографов, которые используют животных и птиц в качестве "моделей".