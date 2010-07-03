В Пресненском районе разваливается элитная многоэтажка

Жители элитной многоэтажки на Большой Декабрьской улице Москвы попали в парадоксальную ситуацию: из фасадной облицовки вываливаются кирпичи, а капитального ремонта придется ждать еще 20 лет, потому что дом построен недавно.

Многоэтажка выделяется среди соседей не только высотой в 22 этажа, но и свежестью постройки. Однако весь фасад покрыт трещинами. По словам местных жителей, не так давно с дома сорвался кирпич и упал на прохожего. Выжил ли человек – неизвестно. Но очевидцы утверждают, что увезли его на скорой.

"Были ошибки при проектировании и строительстве, выполнении фасадных работ. Неправильно была осуществлена кирпичная кладка – без проекта, каким-то произвольным образом без соблюдения каких-либо норм", – рассказала телеканалу Москва 24 председатель совета дома Марина Зиновьева.

Жители дома несут убытки. В один из дней часть фасада упала на лобовое стекло припаркованного автомобиля.

"Это сезонная история: как только весна или зима – начинается дождь из кирпичей. Нам приходят отписки, что дом в эксплуатации всего 15 лет. Ремонтировать не можем, никаких действий производить не будем", – рассказывает пострадавший владелец авто Борис Тихонов.

Стоимость квартир в этом доме когда-то достигала 70 миллионов рублей. Есть и сейчас собственники, которые пытаются продать имущество за такую сумму. Но никто в многоэтажку переезжать не хочет.

Плановый капитальный ремонт здесь могут провести не раньше 2040 года. В управляющей компании говорят, что сделали все, что могли. Галерею для прохожих установили, два раза в год на месте работают альпинисты – они отбивают выпадающие камни и штукатурят трещины.

"Мы как управляющая компания провели несколько комиссионных обследований. Все эти материалы направляли в управу, префектуру, фонд капитального ремонта, департамент. Дом выбрал общим голосованием спецсчет. Соответственно фонд капитального ремонта не может выйти к ним на подряд и не может устранить эту задачу", – указывает директор ГБУ "Жилищник Пресненского района" Игорь Костин.



Жители дома сходятся во мнении, что это не вопрос капитального ремонта, а исправления ошибок при строительстве. Но спросить не с кого: застройщика еще несколько лет назад признали банкротом.

