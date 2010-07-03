Отменен арест имущества семьи одного из фигурантов дела Абызова

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Мосгорсуд отменил постановление об аресте имущества семьи президента Новосибирской региональной федерации самбо и бывшего гендиректора группы "Ру-ком" Николая Степанова, который является фигурантом уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.

По словам адвоката Степанова Владимира Старинского, арест также снят с имущества третьих лиц, которые приобрели у него его семь лет назад. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе.

Арест был наложен на две квартиры Степанова в Москве, три машино-места, а также жилой дом в Подмосковье с постройками.

Неделю назад Мосгорсуд отменил решение райсуда об аресте более четырех миллионов рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова. Материалы направлены на новое рассмотрение.

Кроме Абызова и Степанова, по делу также арестованы директор по экономике и финансам АО "Рэмис" Галина Фрайденбер, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой".

Ранее суд продлил всем фигурантам срок ареста до 25 июля.

В конце мая стало известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело. Теща экс-министра назвала найденные наркотики "лечебным веществом".