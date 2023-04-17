ВСУ с помощью БПЛА обстреляли хутор Лозовая Рудка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Бойцы Вооруженных сил Украины атаковали хутор Лозовая Рудка Борисовного района с помощью беспилотника. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших после обстрела не зафиксировали.

"Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил об обстреле поселка Красное Шебекинского городского округа. Губернатор уточнил, что в результате атаки со стороны ВСУ на ферме воспламенилось сенохранилище.

Глава области также заявил, что все оперативные и аварийные службы выехали на территорию ЧП с целью ликвидации последствий обстрела.

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