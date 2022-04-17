Участник лыжного марафона скончался во время соревнований на Камчатке

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Фото: kamgov.ru
На Камчатке выясняют причины смерти спортсмена, скончавшегося во время Авачинского марафона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался спортсмен, прибывший на эти соревнования из Татарстана. Мужчине был 61 год", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на плохое самочувствие мужчина не жаловался и прошел около 40 километров трассы. Спасателей вызвали другие участники. Лыжника эвакуировали на спортивный комплекс в Петропавловске-Камчатском, где врачи констатировали смерть.
Уточняется, что на Камчатку спортсмен прилетел с медицинским допуском к соревнованиям. Справку ему выдал врач городской поликлиники в Набережных Челнах.
Ранее сообщалось, что в возрасте 22-х лет скончался воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность.
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