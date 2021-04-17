Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Химках объяснили порядок получения выплат

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Жильцам пострадавших квартир при взрыве в жилом доме в Химках объяснили порядок получения выплат. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Известно, что порядок выплат утвердил совет депутатов. Компенсации получат жители с постоянной пропиской и собственники без регистрации.

Размер выплат будет зависеть от площадей квартир. За однокомнатную квартиру полагается 100 тысяч рублей, за двухкомнатную – 150 тысяч, за трехкомнатную – 200 тысяч, за четырехкомнатную – 250 тысяч.

В администрации отметили, что поддержали некоторых жителей, которым необходимо снимать квартиру в своем же районе, чтобы быть ближе к работе и школе детей. На эти цели будут выделены дополнительные средства.

"На семью, проживающую в однокомнатной квартире, администрация выделит 240 тысяч рублей, то есть 40 тысяч в месяц. На двухкомнатную – 300 тысяч. На трех- и четырехкомнатные – до 390 тысяч рублей", – сказала заместитель главы администрации городского округа по вопросам социальной политики, культуры и спорта Ирина Теслева.

Взрыв на восьмом этаже девятиэтажного дома в Химках произошел утром 19 марта, после чего обрушились перекрытия. В результате происшествия погибли три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по 1 миллиону рублей. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточнила, что жители, получившие тяжкий вред здоровью, получат по 500 тысяч рублей.

В СК по региону возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что дом отремонтируют за пять месяцев. При этом спикер уточнял, что срок восстановительных работ будет зависеть от разбора фасада.