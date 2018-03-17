17 марта 2018, 21:26Происшествия
На Киевском шоссе восстановили движение после ДТП с участием автобуса
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На участке Киевского шоссе в Москве восстановили движение после столкновения рейсового автобуса и грузовика, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Авария произошла около 15:40 на 24-м километре трассы. Автобус, следовавший по маршруту Саларьево – Марьинский парк, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем.
Травмы получили девять пассажиров автобуса, в том числе шестеро детей. Одну из пострадавших эвакуировали с места ЧП санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Движение транспорта было ограничено на двух полоса проезжей части из четырех. В результате перекрытия образовался многокилометровый затор. Сейчас попавшие в ДТП машины убрали с дороги.