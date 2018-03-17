17 марта 2018, 18:54Происшествия
СК начал проверку по факту ДТП с участием автобуса в ТиНАО
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Следственном комитете начали проверку по факту ДТП с участием автобуса в ТиНАО, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.
Сейчас устанавливается точное количество пострадавших. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ДТП с участием автобуса №420 произошло на 24-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. По предварительным данным, пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Они получили ушибы, тяжелых травм нет.
Одну из пострадавших эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра.