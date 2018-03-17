СК начал проверку по факту ДТП с участием автобуса в ТиНАО

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В Следственном комитете начали проверку по факту ДТП с участием автобуса в ТиНАО, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице.

Сейчас устанавливается точное количество пострадавших. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ДТП с участием автобуса №420 произошло на 24-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. По предварительным данным, пострадали восемь пассажиров автобуса, в том числе пятеро детей. Они получили ушибы, тяжелых травм нет.

Одну из пострадавших эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного центра.