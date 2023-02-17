Списанный корабль загорелся в бухте Севастополя

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пожаре на списанном корабле в бухте у города. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар", – заявил глава города.

По словам Развожаева, возгорание оперативно потушили прибывшие на место сотрудники противопожарной службы Черноморского флота и сотрудники МЧС.

Губернатор уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительной информации, пожар произошел из-за перенагрузки проводки.

17 февраля Развожаев сообщил, что ПВО Севастополя сбили беспилотник у Балаклавской ТЭС. В результате предпринятой попытки атаки объект не получил повреждений.

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