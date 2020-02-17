Названа причина экстренной посадки самолета Уфа – Таиланд

Фото: flightradar24.com

Самолет российской авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Уфа – Таиланд, сел в Москве из-за срабатывания датчика об открытии двери. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя компании, лайнер не стали сажать в Уфе потому, что в городе не было сменного экипажа.

"Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву", – заявил собеседник информагентства. Он также подчеркнул, что база авиакомпании находится именно в Москве.

Лайнер Boeing 777 приземлился в Москве утром 17 февраля. Самолет приняли в аэропорту Шереметьево.

