Воспитатель детсада в Озерске забыла ребенка на улице после прогулки

В городе Озерск Челябинской области следовали проводят проверку данных СМИ о том, что воспитатель детсада забыла на закрытой уличной веранде двухлетнего мальчика. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По информации ведомства, плач малыша услышала женщина, которая проходила возле детсада.

Телеканала Москва 24 сообщает, что преступную халатность расследуют также в подмосковной Рузе. Воспитатель в детском саду после прогулки забыла ребенка на улице. Пятилетняя девочка свободно вышла за огороженную территорию. В итоге ее по всему городу искала сотрудники правоохранительных органов.

Ребенок перешел через три дороги с интенсивным движением. В общей сложности на улице провела почти три часа.

В подмосковной Рузе проводят проверку детского сада

В феврале прошлого года в одном из детских садов ТиНАО умерла девочка. Медики, прибывшие на место, констатировали остановку сердца. Незадолго до этого малышку в бессознательном состоянии воспитатели нашли на улице. Спохватились ребенка только тогда, когда пересчитали детей в помещении после прогулки.