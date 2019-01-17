Шесть человек госпитализировали после пожара в офисном здании в Перми

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Шесть человек госпитализировали в результате пожара в офисном здании в Перми. Среди них женщина на девятом месяце беременности. Ее направили в роддом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения края.

Всего пострадали 14 человек. В ведомстве уточнили, что состояние у пострадавших "ближе к легкому". Все они отравились продуктами горения.

Пожар произошел на третьем этаже бизнес-центра "Бажов" на улице Монастырской, дом №12а. С возгоранием боролись восемь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

Чтобы эвакуировать людей, заблокированных на третьем и четвертом этажах, применялась пожарная лестница. В Сети появилось видео, где женщина сама выпрыгивает из окна, а беременную спасают прохожие.