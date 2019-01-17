Задержан подозреваемый в краже тележек из супермаркета

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Полицейские раскрыли кражу тележек в одном из супермаркетов в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился представитель супермаркета. Он рассказал, что с территории магазина похитили около 235 тележек для перевозки продуктов общей стоимостью более 855 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний житель столицы, который работал грузчиком в супермаркете и имел свободной доступ к складским помещениям.

Вместе с неустановленными соучастниками он на "Газеле" перевозил похищенное имущество для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание его соучастников.