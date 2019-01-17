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09:29

Экскаватор за 2,5 млн рублей похитили у бизнесмена в ТиНАО

происшествия криминал

09:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Неизвестный похитил экскаватор на территории промзоны в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Кража произошла утром 16 января. Неизвестный проник на неохраняемую территорию промзоны в поселении Марушкинское и похитил экскаватор-погрузчик.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, которому принадлежал транспорт. Материальный ущерб, причиненный ему, составил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск преступника и похищенной спецтехники.

происшествия криминал

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