Экскаватор за 2,5 млн рублей похитили у бизнесмена в ТиНАО

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Неизвестный похитил экскаватор на территории промзоны в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Кража произошла утром 16 января. Неизвестный проник на неохраняемую территорию промзоны в поселении Марушкинское и похитил экскаватор-погрузчик.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, которому принадлежал транспорт. Материальный ущерб, причиненный ему, составил 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск преступника и похищенной спецтехники.