Приговоренный пожизненно экс-сенатор Изместьев не внесен в список на помилование

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Экс-сенатор Игорь Изместьев, осужденный пожизненно по ряду уголовных статьей, не был внесен список на помилование. К такому решению московская комиссия по вопросам помилования пришла единогласно еще в декабре, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комиссии Марию Каннабих.

По ее словам, о помиловании просили правозащитник Андрей Бабушкин и глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, однако изменить ситуацию так и не удалось. "К сожалению, мы не смогли ничем помочь ему", – сказала Каннабих, отметив, что на сегодняшний день вопрос полностью решен.

Накануне Людмила Алексеева заявила, что Изместьев включен в список на помилование, который может быть подписан президентом в конце января.

По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 его подельников создали "кингисеппскую" группировку для нападений на граждан. Преступное сообщество было создано в Москве на базе охранного предприятия. Участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 12 убийств.