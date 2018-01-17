Жильцы дома растянули одеяло, чтобы дети смогли выпрыгнуть из горящей квартиры

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Для спасения троих детей из горящей квартиры в Новогирееве жильцам дома пришлось растягивать одеяло под балконом. Дети спрыгнули с четвертого этажа, получив серьезные травмы.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами. Одного ребенка эвакуировал санитарный вертолет, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в квартире дома № 12/23 на Свободном проспекте. Пожарные также спасли одного человека на пятом этаже дома.

В квартире сгорели личные вещи и мебель. В 16:38 возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила около 12 квадратных метров.