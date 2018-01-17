В Чубайса метнули пачкой листовок на Гайдаровском форуме

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Активист бросил в сторону главы "Роснано" Анатолия Чубайса пачку листовок на Гайдаровском форуме. Инцидент произошел во время сессии "Воздействие исторической инерции: возможен ли стратегический поворот", модератором которой был Чубайс.

Участник попытался выкрикнуть заявление, но был схвачен и выведен службой безопасности. Пресс-служба форума, отмечает, что активист действовал в одиночку, сообщает РИА Новости.

Глава "Роснано" поднял одну из брошенных листовок и зачитал с нее лозунги, например, "Грабители народа должны быть наказаны". "Есть еще более бодрый лозунг, он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса – на нары, народ – на Канары". Это лучшее. Это, по крайней мере, какой-то вариант действия", – отметил Чубайс.

После этого он поинтересовался у экспертов, как они считают, куда "куда двигаться и как?".

Накануне в ходе Гайдаровского форума замминистра финансов России Алексей Моисеев предложил снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. По его словам, ведомство уже работает над законопроектом.