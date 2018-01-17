Напавшие на учеников пермской школы подростки пытались совершить самоубийство

17 января, 14:39
Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг
Подростки, напавшие на школьников в Перми, пытались покончить жизнь самоубийством, заявил старший помощник прокурора Мотовилихинского района города Алексей Пономарев.
По его словам, у одного из них зафиксированы незначительные повреждения в области горла, у второго – более тяжкие, сообщает ТАСС.
Суд арестовал подростков на два месяца. Когда состояние нормализуется, их доставят в СИЗО. Подросткам предъявили обвинение по статье "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Выездное заседание суда состоялось в городской больнице №4, где подростки проходят лечение. Проходило оно в двух палатах.
Следователь ставил вопрос о заключении под стражу. Законные представители наняли адвокатов по соглашению, они пытались добиться домашнего ареста. Пономарев заявил, что он и следователь возражали. В итоге суд поддержал последнюю позицию.
15 января в школе № 127 в Перми произошла поножовщина, зачинщиками которой стали два подростка. Пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Одной из пострадавших была учительница, 16 января она пришла в сознание.
Директор школы Татьяна Цейтлина уточнила, что занятия возобновятся 18 января. После инцидента учеников 4Б класса переведут на этаж ниже.
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