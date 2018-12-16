Число погибших при стрельбе в Страсбурге возросло до 5 человек

Число жертв теракта во французском Страсбурге возросло до пяти человек. От полученных ранений скончался еще один из пострадавших 11 декабря, сообщает агентство France Presse.
По информации агентства, речь идет о 36-летнем уроженце польского города Катовице. О его кончине рассказали в соцсетях родственники.
Как уточняет телеканал BFMTV, ранее врачи диагностировали у пострадавшего смерть мозга.
ЧП в центре Страсбурга произошло 11 декабря. 29-летний местный житель Шериф Шекат напал на посетителей рождественской ярмарки с пистолетом и ножом, ранив более десятка человек. После атаки преступник скрылся на угнанном автомобиле такси. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
14 декабря Шеката застрелили при задержании. Его поисками занимались 350 полицейских. Мэр Страсбурга назвал произошедшее в городе терактом.
Мужчина, напавший на пешеходов в Страсбурге, застрелен полицией
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