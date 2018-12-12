Власти Страсбурга назвали происшествие со стрельбой терактом

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Мэр Страсбурга Ролан Рис назвал стрельбу, которая произошла в городе вечером 11 декабря, терактом. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление глава Страсбурга сделал на пресс-конференции, состоявшейся на следующие сутки после ЧП. Он отметил, что установить мотивацию преступника пока не удалось. Для поисков стрелка, сбежавшего с места преступления, мобилизованы несколько сотен полицейских.

Как отмечает газета Le Figaro, во время обысков в доме, где жил преступник, нашли оружие. В помещении были четыре ножа, боеприпасы, граната и малокалиберная винтовка. По словам прокурора Парижа Реми Эйтца, четверых родственников подозреваемого задержали.

Во вторник 29-летний уроженец Страсбурга открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой. Позже нападавший скрылся на угнанном такси. Жертвами стрельбы стали три человека.

Личность стрелка была установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, это человек, которого ранее признали виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.