Одного человека спасли при тушении пожара в доме на севере Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники МЧС спасли человека При тушении пожара в квартире жилого дома в Восточном Дегунине. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании поступила дежурным ЦУКС в 16:42. Пожар произошел в одной из квартир на девятом этаже дома № 77/2 в Керамическом проезде.

Там загорелись личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила примерно 9 квадратных метров. Оперативно прибыв на место ЧП, пожарные ликвидировали отрытое горение в 17:08. "В ходе работ по ликвидации возгорания из квартиры был спасен один человек", − сказано в сообщении МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что спасенного передали врачам для осмотра.