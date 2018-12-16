Режим ЧС ввели в Вологде после взрыва газа в жилом доме

В ночь на 16 декабря на последнем этаже вологодской пятиэтажки прогремел взрыв газа. После трагедии, унесшей жизнь одного человека, мэр города Сергей Воропанов ввел режим чрезвычайной ситуации.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Вологды уточнил, что людей, эвакуированных из поврежденного дома готова принять местная гостиница "Спутник". Он добавил, что в пострадавшем подъезде временно нельзя будет жить на третьем, четвертом и пятом этажах. При этом все остальные подъезды дома 74а на улице Карла Маркса остались целы. В здании даже удалось сохранить тепло.

Работы по разбору обрушившейся конструкции, по словам мэра, начнутся в воскресенье. "Будут использованы кран, экскаватор и самосвал. Также стоит задача оперативно найти подрядную организацию, которая сможет быстро восстановить дом", – подчеркнул Воропанов.

От взрыва обрушился потолок на площади 30 квадратных метров. Пострадали более десяти человек, один из них умер по дороге в больницу. Спасатели эвакуировали коло 90 жильцов. Пункт временного размещения развернули в ближайшей школе.