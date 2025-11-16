Nación: в Аргентине россиянка задержала грабителя, сбив его с мотоцикла

Фото: телеграм-канал SHOT

Двое грабителей в столице Аргентины Буэнос-Айресе попытались украсть у россиянки телефон, но она оказала сопротивление. Об этом сообщает издание Nación.

Инцидент произошел еще 9 ноября, но видеозаписи инцидента появились в соцсетях только сейчас. На кадрах видно, что 33-летняя женщина передвигалась на велосипеде в районе Палермо и в момент преступления стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора.

Грабители подъехали к ней на мотоцикле, а один из преступников попытался отобрать у россиянки телефон. Женщина крепко схватилась за гаджет, мужчина несколько ударил ее, а затем сообщник поехал вперед, протащив россиянку по дороге.

В результате ей удалось сбросить с мотоцикла одного из преступников, а подоспевшие очевидцы смогли задержать подозреваемого до прибытия полицейских. Позже по камерам удалось установить личность второго подозреваемого и задержать его. В результате у фигурантов изъяли четыре шлема, ключи зажигания и 10 мобильных телефонов.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны трое участников преступной этнической группы выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в разбойных нападениях и похищениях людей под видом полицейских.

Силовики выяснили, что подозреваемые с ноября 2024 года по февраль 2025-го, действуя группой, под видом правоохранителей нападали на жителей города, применяя огнестрельное оружие, с целью разбоя и вымогательства. Все задержанные находятся под стражей.

